Elisa Rossetti è la più bella di Ancona: «Questa vittoria è per chi crede in me»

Bella, mora e appassionata di lingue straniere: Elisa Rossetti è Miss Ancona 2019. Lunedì 29 luglio la bellezza prorompente e non banale della mora di Monte San Vito ha abbagliato la piazzetta di Marina Dorica in occasione del concorso di bellezza più noto dello Stivale. Con un bagaglio di studi all'estero e una voglia matta di viaggiare, Elisa ha mosso i primi passi sui palchi delle sfilate con il desiderio di diventare un'attrice o una modella di fama mondiale. «Dedico la vittoria alla mia famiglia - dice la vincitrice - che mi ha supportato credendo in me. Inoltre voglio ringraziare anche i miei amici perché non smettono mai di incoraggiarmi». Per la serata ha sfilato in costume da bagno e in abito da sera, ammaliando il pubblico e la giuria presieduta dalla Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana.

Ora la sfida si farà più avvincente per Miss Ancona, dal momento che dovrà fare le valigie per Jesolo in vista delle prefinali nazionali con il sogno di indossare la corona della più bella d'Italia. Seconda classificata, con la fascia di miss Marina Dorica, è Maria Gabrielli: biondissima di professione mamma di una bambina di sei anni e alla ricerca di una stabilità lavorativa. La serata di bellezze è stata condotta da Marco Zingaretti: «sono onorato di presentare il corcorso di Miss Italia nel capoluogo dorico - ha detto lo showman sul palco - da dieci anni la fascia da miss latitava ad Ancona. Era ora che tornasse in grande spolvero il concorso voluto che quest'anno festeggia ben ottant'anni».

Tanta bellezza ma anche talento da vendere: sì perché a Marina Dorica, durante la serata, si sono susseguiti gli show dei ballerini della Mamo dance di Jesi e Falconara Marittima insieme alla band canora riminese dei Five and Fist. Le selezioni del concorso ideato dal patron Mirigliani continuano per tutto il mese di Agosto con tante tappe sparse nelle città della provincia per culminare il 23 agosto con la finalissima regionale a Loreto.