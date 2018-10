Elezioni organi d'Ateneo con il voto elettronico

Tra le prime università italiane ad adottare il voto online per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, mercoledì 17 ottobre l’Università Politecnica delle Marche ha ripetuto la modalità per le elezioni degli organi di Ateneo. È stato accolto con successo il nuovo strumento di voto in modalità elettronica che ha portato alle urne 796 tra docenti e personale tecnico amministrativo, circa l’80% dei votanti, in linea con gli anni passati. Il programma e la sua realizzazione sono stati creati interamente con risorse interne alla Politecnica attraverso il suo Centro Servizi Informatici.



Sono state elette le rappresentanze del personale docente e del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità per il triennio accademico 2018/2021. Fanno parte del Senato Accademico dell’Univpm i docenti Oriano Francescangeli, Adriano Tagliabracci e Alessandro Sterlacchini (in rappresentanza dei direttori dei dipartimenti) i docenti Filippo Emanuele Ciarapica, Daniela Marzioni e Deborah Pacetti (in rappresentanza dei professori associati), i docenti Roberta Galeazzi, Maria Letizia Ruello e Leonardo Zappelli (in rappresentanza dei ricercatori). I rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo sono Salvatore Diano, Gerardo Galeazzi e Maila Saggioro.



Fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell’Univpm i docenti Stefano Lenci, Antonio Domenico Giuliano Procopio, Stefano Marasca e Marina Pasquini. Il rappresentante del personale Tecnico amministrativo è Stefano Pianella.

Fanno parte del Comitato Unico Di Garanzia Per Le Pari Opportunità i docenti Chiara De Fabritiis, Simone Orcioni, Enrico Quagliarini e Oriana Simonetti. Per il Personale Tecnico Amministrativo Claudia Centanni, Marco Cidda, Eleonora Latini e Laura Pimpini.