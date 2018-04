Elezioni Rsu, nelle Marche 1500 candidati con la Cgil

Il 17-18-19 aprile 2018 si vota per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei settori pubblici. Sono 60.000 i lavoratori e le lavoratrici chiamati al voto nelle Marche, su oltre 3 milioni a livello nazionale. Appartengono a tutti i settori del lavoro pubblico e della conoscenza: enti locali, ospedali e azienda sanitaria, ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali, scuola, università, ricerca, istituti musicali e accademie.

Nelle Marche, sono 1.500 i candidati e le candidati che si presentano al voto nelle liste delle categorie FP ed FLC della CGIL . «Le elezioni delle RSU dei settori pubblici rappresentano un appuntamento di straordinaria importanza, un fondamentale esercizio di democrazia sindacale, anche per misurare la rappresentatività del sindacato nei luoghi di lavoro» dichiarano Alessandro Pertoldi, Segretario Generale della FP CGIL e Lilli Gargamelli, Segretaria Generale della FLC CGIL. L’elezione delle RSU costituisce la massima espressione democratica della volontà dei lavoratori nonchè una parte sostanziale della democrazia del nostro Paese per numero di posti di lavoro interessati, per numero di lavoratrici e lavoratori chiamati al voto, per numero di candidate e candidati e per la straordinaria partecipazione che, nelle precedenti, elezioni ha registrato un affluenza pari all'80% degli aventi diritto.

Aggiungono Pertoldi e Gargamelli: «Andiamo al voto dopo aver rinnovato i contratti nazionali: Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità pubblica, Istruzione e Ricerca, che contiene al suo interno le aree specifiche per Università, Ricerca e Afam. Con i rinnovi, abbiamo riconquistato il potere contrattuale che la legge Brunetta ci aveva sottratto. Potere che sarà in mano alle Rsu che i lavoratori eleggeranno. Le Rsu contribuiranno ad orientare anche il rinnovo contrattuale che riapriremo a partire da giugno con il nuovo sistema di classificazione del personale».