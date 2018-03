Elezioni Politiche 2018, disegna il simbolo anarchico sulle schede e urla: «Siete tutti ladri»

Si è presentato al seggio, ha preso le schede e sul tavolo degli scrutatori ha disegnato il simbolo anarchico per poi urlare: «Siete tutti ladri». E’ quanto accaduto questa mattina a Falconara, al seggio delle scuole Aldo Moro di Palombina vecchia. Era circa mezzogiorno quando il contestatore, un 35enne di Falconara, è entrato nel seggio, ha preso le due schede e la matita. Invece di recarsi dietro la cabina, si è appoggiato sul tavolo e ha segnato le due schede (invalidate) con la “A” cerchiata, richiamo all’ideologia anarchica. Poi a voce alta ha ribadito come fosse impossibilitato ad esprimere un voto in quanto, a suo dire, “tutti ladri”. Inutile il richiamo del presidente di seggio, che ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Falconara che hanno portato il 35enne in caserma per denunciarlo per turbamento di adunanza elettorale e danneggiamento di schede elettorali, articoli che fanno riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica del 1960.