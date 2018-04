Elezioni RSU, Cisl primo sindacato negli enti pubblici della provincia

A spoglio praticamente ultimato la CISL FP si conferma il primo sindacato nella sanità, vincendo all’ Area Vasta 2 (CISL 715, CGIL 654), agli Ospedali riuniti di Ancona (CISL 673, Nursind 534) e all’ INRCA (CISL 255, Nursind 144). Anche negli enti locali si registra una grande affermazione della CISL FP che vince al Comune di Ancona (CISL 246,CGIL 157, UIL 81), e a quelli di Falconara (CISL 98, UGL 32, CGIL17), Loreto e Castelfidardo. Mentre si dovrà attendere lunedì per il risultato di Osimo. Abbiamo inoltre vinto alla Provincia di Ancona, all’ERDIS (ex ERSU) e siamo il sindacato maggioritario alla Giunta (CISL 476, UIL 362, CGIL304) e al Consiglio della Regione Marche . La Cisl è il primo sindacato all’ INPS Provinciale (CISL 67, CGIL 36, USB 32, UIL 28) e alla Prefettura.

"Un grande risultato che ci impegna fin da ora ad attivarci nei luoghi di lavoro per l‘applicazione dei nuovi contratti e per la tutela dei lavoratori - si legge in un comunicato - Occorre ringraziare i quasi 400 candidati che si sono presentati in circa 100 enti pubblici della provincia di Ancona nelle liste della CISL FP per il raggiungimento di questo risultato che ci permette di avviare con entusiasmo le contrattazioni locali".