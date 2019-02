Giovane mamma muore a 35 anni: i famigliari raccolgono fondi per i malati tumore

Si è spenta ad appena 35 anni lasciando un marito e una figlia di appena 5 anni. Senigallia piange e si è stretta attorno ai famigliari per la scomparsa di Elena Landi, spirata domenica a causa di un male incurabile.

I funerali sono stati celebrati questa mattina alla chiesa della Pace, in via Raffaello Sanzio. Nel corso della cerimonia sono stati raccolti fondi che poi sono stati devoluti all'associazione oncologica senigalliese.