El Carnevalò, la città si maschera: ecco come cambia la viabilità

Appuntamento il prossimo weekend con El Carmevalò, XXI° edizione. La kermesse si apre venerdì 16 febbraio con la festa organizzata alle Muse dalla Associazione “I giovani di ieri”. Sabato 17 alle 15:00, “Aspettando El carnevalò” in Piazza Roma: Cosplay Parade e spettacolo di Cristina d'Avena. Sabato 17 febbraio, alle ore 20:30, “Ballo a Corte” costumi dal '400 all'800, nel Salone delle feste del Teatro delle Muse, a cura dell'Accademia danze ottocentesche di Ancona. Domenica 18 ore 15:30, "EL CARNEVALO' " da Piazza della Repubblica a Piazza Cavour, sfilata di maschere e costumi provenienti da tutta Italia e dall'estero. Alle 19.00 gran finale con lo spettacolo delle “Fontane Danzanti”.

PARCHEGGI E NAVETTE

Domenica 18 febbraio aperti gratuitamente i parcheggi Traiano, Cialdini ed Archi dalle 14.30 alle 21.00 per il Carnevalò cittadino. In servizio dalle 15.00 il trenino navetta gratuito per chi dagli Archi si reca verso il centro e ritorno.

Sabato 17 febbraio, dalle 15.00 il trenino navetta dagli Archi al centro e ritorno in occasione del carnevale dei bambini, i parcheggi sono aperti regolarmente come ogni sabato a pagamento. Il parcheggio Umberto I° sarà aperto regolarmente sabato, ma Domenica rimane chiuso. (orario navette in allegato)

LA VIABILITA' – MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Il giorno Sabato 17 Febbraio 2018 a partire dalle ore 12.00 e fino al termine manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti limitativi:

C.SO GARIBALDI - P.ZA ROMA

Interdizione alla circolazione veicolare con applicazione delle misure di Safety e Security

VIA MENICUCCI

Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati da P.za Roma fino a metà via, a partire dalle ore 14.00 fino alle ore 20.00 del 18/02/2018;

VIA CARDUCCI tratto terminale verso P.za Roma

Istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati, a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 20.00 del 18/02/2018 per consentire il posizionamento dei bagni chimici;

Il giorno Domenica 18 Febbraio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 20.00 saranno adottati i seguenti provvedimenti limitativi:

P.ZA CAVOUR – C.SO GARIBALDI - P.ZA ROMA – C.SO MAZZINI – VIA GRAMSCI - P.ZA REPUBUBBLICA – L.GO SACRAMENTO – VIA CASTELFIDARDO – VIA MARSALA – VIA LEOPARDI – VIA PODESTI - VIA DON GIOIA – VIA DEL TRAFFICO

Interdizione alla circolazione veicolare con applicazione delle misure di Safety e Security

P.ZA CAVOUR h. 24.00 (intero turno giornaliero bus)

Interdizione alla circolazione veicolare dei bus nel semi anello di P.za Cavour, tratto prospiciente civico 8 e lato portici in modo da consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni nell’attraversamento di P.za Cavour – C.so Garibaldi con contestuale attuazione delle misure di Safety e Security.

P.ZA CAVOUR civ. 11-19 tratto antistante “Bar Cavour” – h. 24.00 (intero turno giornaliero bus)

Transito consentito esclusivamente ai bus fino a Via Tre Cantoni e ai residenti di Via Tre Cantoni;

Istituzione del divieto di sosta e fermata

P.ZA CAVOUR bretella Albertini – h. 24.00 (intero turno giornaliero bus)

Inversione del senso di marcia esclusivamente per i bus ed i residenti di Via Tre Cantoni in uscita e contestuale interdizione alla circolazione veicolare nel senso opposto a tutte le altre categorie di veicoli;

Creazione Capolinea Bus;

L.GO XXIV MAGGIO - h. 24.00 (intero turno giornaliero bus)

Istituzione del divieto di sosta e fermata sul lato destro direzione V.le Vittoria eccetto bus e sul lato sinistro (area riservata ai Veicoli dell’Amministrazione Comunale) eccetto bus;

L.GO XXIV MAGGIO – VIA GIANNELLI - h. 24.00 (intero turno giornaliero bus