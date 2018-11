Un band anconetana alla finale del Tour music fest di Mogol, gli EEF Project ad un passo dal sogno

Gli EEF Project (Early Ettringite Formation) sono una band emergente di Ancona e voleranno a Roma per la finale del "Tour Music Fest – The European Music Contest", il più grande concorso europeo per band emergenti presieduto da Mogol. Il gruppo anconetano, in un percorso lungo mesi, ha convinto la giuria, aggiudicandosi un posto nella finale nazionale che si terrà il prossimo 10 Novembre al Jailbreak - Live Club di Roma. Lì dove i 6 giovani musicisti dorici affronteranno l’ultima sfida per arrivare a calcare il palco più ambito, quello della finale europea del prossimo dicembre. Un traguardo importante se si considerano gli oltre 7.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa.

Gli EEF Project sono ad un passo dalle finali nazionali. Gornate di grande musica durante le quali si vivranno le performance delle band top in un vero e proprio Live Show, con gli artisti che potranno assistere alle masterclass formative di Berklee - College Of Music: la famosa università americana leader della formazione musicale nel mondo. La band marchigiana, dopo l’ultima prova delle finali nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto del presidente di giuria Mogol, dei rappresentanti Berklee e dei massimi esponenti della discografia italiana e, perché no, vincere uno dei premi in palio: un contratto di distribuzione con Sony Music Italy, una borsa di studio presso Berklee College of Music di Boston o un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica. Insomma un'impresa per gli EEF Project, che attraverso la categoria artistica “Original Band”, porteranno Ancona in una delle più dure arene dela musica emergente a livello internazionale. Dopo tante esibizioni e l'esordio lo scorso luglio ad Ascoli Piceno, gli EEF Project sono ad un passo dal sogno.