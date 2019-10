Scuola di genitorialità "Be sprint", al Pergoli si parla di educazione alimentare

Doppio appuntamento, questa settimana, con il progetto Be Sprint, la ‘scuola di genitorialità’ rivolta alle famiglie con bambini da zero a sei anni che il Comune di Falconara ha organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Cooss Marche. Mercoledì 23 ottobre a partire dalle 16.30 il Centro Pergoli di piazza Mazzini ospiterà l’incontro ‘Mangiando si impara a parlare’, primo degli incontri tematici rivolti alle famiglie con bambini da zero a sei anni. La nutrizionista Veronica Madonna e la logopedista Elena Angeletti parleranno di un corretto approccio al cibo e di uno stile alimentare sano ed equilibrato, per poter sviluppare al meglio il linguaggio.

Venerdì 25 ottobre, a partire dalle 16, il progetto Be Sprint si sposta invece nei locali del centro Metropolis, in via Leopardi, per un incontro iniziale del servizio ‘Tempo e beni per le famiglie’ dedicato alla coppia adulto/bambino (che può coinvolgere genitori, nonni, zii) e rivolto alle famiglie con bambini da due anni (che non frequentano il nido) fino a sei anni. Saranno presentati i laboratori a cadenza settimanale che, tramite lo sviluppo di un tema specifico, accompagneranno la coppia adulto bambino in un percorso formativo e di socialità. Il servizio sarà poi attivo tutti i venerdì dalle 16 alle 18.30 e accoglierà fino a un massimo di 15 coppie, ma per partecipare occorre prenotarsi. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 334.6555930 oppure l’Ufficio Nidi al numero 071.9177538.