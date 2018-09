Giornalaio ma anche giornalista, la città piange lo storico commerciante

Lo scorso aprile aveva festeggiato i 70 anni di attività con l'edicola aperta nel 1948 con il fratello e oggi portata avanti dalla figlia. Moie piange per la scomparsa di Antonio Ludovico, deceduto ieri all'età di 91 anni. Un'istituzione cittadina visto che lui e il fratello furono i primi ad aprire un'edicola in paese.

E oltre a venderli, Ludovico li scriveva anche, vista la collaborazione come corrispondente per la Voce Adriatica. Il funerale è stato fissato per domani alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria a Moie.