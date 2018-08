Ecocostenibilità in casa, marchigiani più consapevoli: occhio al risparmio

L’88% dei marchigiani dichiara di seguire un comportamento attento alla sostenibilità ambientale all’internodelle proprie mura domestiche. È quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.

Un approccio virtuoso ed ecosostenibile verso la propria abitazione, d’altra parte, permette sia di tutelare l’ambiente, sia di ottenere un risparmio economico anche significativo. I marchigiani ne sono sempre più consapevoli, al punto che quasi uno su tre (38%) si dice persino disposto a investire in interventi edilizi per riqualificare la propria abitazione e renderla così più efficiente. Tuttavia, per limitare gli sprechi e gestire al meglio i consumi, oltre ai veri e propri lavori di ristrutturazione si possono anche adottare piccoli accorgimenti e attenzioni nei gesti di tutti i giorni. Diminuire il consumo di energia fa bene all’ambiente e alle bollette. I marchigiani lo sanno bene: il 65% degli intervistati, infatti, spegne luci e dispositivi elettronici quando non è in casa o quando non è nella stanza, mentre un ulteriore 65% preferisce acquistare elettrodomestici di classe energetica elevata.

Il 64%, inoltre, sostituirebbe le vecchie lampadine a incandescenza con lampadine a LED, che possono durare da 8 a 10 volte in più e consumano molto meno, mentre il 30% ha dichiarato di fare un uso razionale del condizionatore. La sensibilità verso l’ambiente si conferma anche in tema di fonti di energia: quasi la totalità dei marchigiani (91%) utilizzerebbe fonti rinnovabili per le proprie abitazioni, da quella solare a quella geotermica. Infine, per risparmiare energia, si può trovare un valido alleato nella domotica? Ha espresso parere positivo il 93% degli intervistati, pur con alcune perplessità legate alla difficoltà di utilizzo e sul fatto che ancora non sia sufficientemente diffusa. L’acqua, un bene prezioso da preservare. Anche per quanto riguarda i consumi idrici, i marchigiani si dimostrano attenti: il 65% degli intervistati preferisce la doccia al bagno, il 61% adotta accorgimenti per utilizzare l’acqua in modo razionale e il 54% ritiene utili i dispositivi frangi getto nei rubinetti. L’attenzione dei marchigiani si sofferma anche sul tema dell’inquinamento idrico, tanto che il 23% dichiara di preferire detersivi ecosostenibili proprio in virtù del loro minore impatto ambientale.

“La nuova ricerca del nostro Osservatorio ha fatto emergere una sensibilità sempre più diffusa degli italiani verso l’importanza di un approccio sostenibile nel modo di vivere la quotidianità in casa - commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni - Adottare piccole abitudini nella vita di ogni giorno all’interno delle pareti domestiche può incidere positivamente sia sull’ambiente, sia sul risparmio. Questa è un’ulteriore conferma di quanto la casa ricopra un ruolo centrale nella vita degli italiani”.