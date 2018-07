Un’arancia rossa in cielo, arriva l’eclissi di luna con i pianeti danzanti: dove ammirarla

Occhi puntati verso il cielo per l'eclissi di totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite nella notte tra il 27 e il 28 luglio si tingerà di rosso sangue. Il momento migliore per godere appieno della fase di totalità si verificherà tra le 21 e 30 e le 23 e 13, mentre il massimo dell’eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è previsto alle 22 e 22. Un momento davvero speciale. Già perché per tornare a osservare un’eclissi si dovrà attendere gennaio 2019: con tutte le condizioni meteo che verosimilmente non saranno ottimali come quelle estive di questi giorni e solo nelle ore precedenti il mattino. In Italia il fenomeno sarà visibile anche ad occhio nudo quasi nella sua interezza. La Luna, infatti, sorgerà pochi minuti prima delle 21, ora italiana, verso sud est, già in fase di attraversamento del cono d'ombra della Terra. In tutta la regione sono previste iniziative iniziative anche vista la concomitanza con la Notte dei Desideri.

Per potersi gustare il fenomeno al meglio è preferibile trovare luoghi all’aperto e lontani dalle luci delle città. Ad ogni modo sarà ben visibile anche da balconi e terrazzi. Oltre alle iniziative organizzate è facile immaginarsi assembramenti spontanei nei luoghi naturali più distanti dalle luci artificiali: un campo, un bordo strada fuori città, una spiaggia libera. A rendere ancora più suggestivo il tutto il fatto che la Luna sarà circondata dai pianeti. Marte a “poca” distanza (57,5 milioni di chilometri dalla Terra, poco più della minima distanza possibile 56 milioni di chilometri) ma anche Venere, Giove, Saturno. Una serata di quelle da poter dire “c’ero anch’io”.

