Earth Hour, l'ora della terra: si spengono le luci in tre luoghi simbolo della città

In adesione all'iniziativa Earth Hour - l'ora della terra, fissata per sabato 30 marzo dalle ore 20,30 alle 21,30, l'Amministrazione comunale con la collaborazione di AnconAmbiente ha deciso di oscurare di tre luoghi simbolo della città: piazza Cavour, il Monumento del Passetto e l'ascensore del Passetto.

Earth Hour (Ora della Terra) è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. È la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza. Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici.