Perde il controllo del drone in spiaggia, l'areomobile finisce sopra il centro commerciale

Alle 22 circa della serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Marina di Monte Marciano per recuperare un aeromobile a pilotaggio remoto. Un signore, in spiaggia, stava provando il suo drone quando ha perso il controllo dello stesso, l’aeromobile atterrava a qualche centinaio di metri sopra il tetto di un noto centro commerciale della zona. I vigili del fuoco utilizzando la scala italiana sono saliti sopra il tetto dello stabile, usando tecniche SAF (speleo, alpino fluviali) hanno recuperato il drone riconsegnandolo al proprietario. Non si segnalano persone coinvolte.