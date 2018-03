Corriere della droga fermato sul treno, marijuana nello zaino: arrestato un pusher

FABRIANO - Era il punto di riferimento dello spaccio di marijuana nel fabrianese, che trasportava in treno come un corriere direttamente dall'Umbria. A finire in manette un 22enne del Gambia, residente a Terni, fermato ieri pomeriggio dagli agenti di Polizia mentre si trovava a bordo di un treno partito proprio dalla città dove viveva.

L'uomo nascondeva lo stupefacente, già suddiviso in dosi, all'interno di uno zaino oltre ad averla anche nelle tasche dei pantaloni e nel giaccone. I poliziotti lo hanno arrestato ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.