La droga viaggiava via treno, il pusher era già stato espulso dall'Italia: arrestato

Un ragazzo di 32 anni, originario del Brasile, è stato arrestato questa notte dagli agenti della polizia ferroviaria di Ancona. Gli agenti lo hanno sorpreso nei pressi della stazione di Bologna, dopo che il giovane aveva attirato l’attenzione degli operatori Polfer mostrando chiari segni di nervosismo. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane con all'interno della cannabis. Dopo l'identificazione il giovane è risultato essere inammissibile nel territorio Schengen in quanto già espulso. E’ scattata per lui anche la denuncia in stato di libertà.