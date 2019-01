Il terrazzo era diventato una serra per la coltivazione di marijuana, arrestato

Aveva trasformato la sua veranda in una serra per la coltivazione di marijuana e dato inizio ad una florida attività vicino al Passetto. Erano le 16.30 circa di ieri quando gli agenti delle Volanti, che nei giorni precedenti avevano notato un certo andirivieni di giovani in un condominio di Via Rismondo, sono entrati in azione notando un soggetto che si allontanava frettolosamente dopo essere uscito dal palazzo.

I poliziotti lo hanno fermato e dalla perquisizione casalinga è emerso il fatto: l’appartamento era munito di una terrazza esterna a sua volta coperta nella parte superiore da un telone bianco. Il terrazzo era stato trasformato in una serra con tutta l’attrezzatura, bilancini di precisione, lampade, concimi, grinder e tutto il necessario per la produzione di sostanza stupefacente ed un sacchetto in plastica contenente circa 60 grammi di marijuana. Alla fine lui, 30 anni della Moldavia e giardiniere disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti.