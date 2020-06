In taxi con la droga, la polizia li segue e li ferma: nei guai uno dei passeggeri

Droga in taxi, nei guai un 32enne anconetano. A scoprirlo è stata la polizia che, impegnata nel controllo del territorio, la scorsa notte attorno all’1,30 ha posto l’attenzione su un taxi con a bordo tre anconetani, diretti da Palombina verso il centro. Gli agenti hanno notato che i tre continuavano a voltarsi per vedere cosa facesse la Volante che li seguiva. Così i poliziotti hanno fermato il taxi e controllato i passeggeri, tutti con precedenti per droga. Dalla perquisizione è emerso che uno dei tre amici, un 32enne anconetano, nascondeva nelle tasche dei pantaloni un contenitore con dentro 3 grammi di cocaina. E’ stato quindi sanzionato e segnalato alla Prefettura per l’uso personale dello stupefacente.

