Droga al campus delle scuole, giovanissimi sorpresi dalla polizia: anche un minore nei guai

Lo spinello acceso prima della campanella della scuola. Così sono stati trovati tre giovanissimi di cui uno minorenne. Seduti su una panchina davanti al campus scolastico di via Capanna sono incappati in un controllo mirato degli agenti del Commissariato di Senigallia. Alla vista dei poliziotti i tre, due 19enni di Ancona e il minore dell'entroterra senigalliese, hanno provato a disfarsi dello spinello ma era già troppo tardi. Uno dei 19enni aveva in tasca marijuana e hashish. Il minore ha provato a disfarsi di un piccolo involucro di marijuana ma è stato scoperto.

Tutti e tre sono stati accompagnati in Commissariato, dove sono stati raggiunti dai genitori, e segnalati in Prefettura. Già il primo giorno di scuola gli agenti aveva trovato un minorenne con della marijuana. I controlli proseguiranno in tutti gli istituti scolastici cittadini.