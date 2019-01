Condannato per droga, trovato davanti alla biglietteria della stazione: arrestato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Fabriano, verso le ore 18.00 di domenica scorsa, lo hanno notato all’interno dell’atrio biglietteria di stazione e deciso di approfondire il controllo. Verificate in banca dati le generalità, un nigeriano 33enne domiciliato a Macerata, è emerso un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Macerata, per fatti riconducibili a reati commessi in materia di stupefacenti.

A quel punto il giovane è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.