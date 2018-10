Centinaia di spinelli in casa, droga anche nella plafoniera: arrestato un autotrasportatore

Oltre 400 spinelli nascosti in casa, 25 in auto e droga nascosta all'interno della plafoniera. Un vero e proprio "arsenale" dello spaccio quello scoperto nella tarda serata di ieri dai Carabinieri di Falconara. A finire nei guai un autotrasportatore di 53 anni, che ora è stato arrestato dai militari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, si trovava all'interno della sua Volkswagen Passat sul lungomare di Rocca Priora. Al momento del controllo non ha potuto far altro che mostrare i 25 spinelli che nascondeva in auto, contenenti hashish e tabacco e già pronti per essere ceduti ai suoi clienti. La perquisizione è stata estesa anche nella sua abitazione con i militari che hanno trovato circa 400 spinelli, tutti nascosti dentro pacchetti di sigarette usati, oltre a circa 70 grammi di hashish che si trovavano all'interno di una plafoniera. In casa l'autotrasportatore aveva anche migliaia di euro in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento di spaccio. Il 53enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.