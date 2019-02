Controlli antidroga nelle scuole, Artur e Yago fiutano l'hashish: studenti nei guai

FALCONARA - Questa mattina i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, con l'ausilio di due unità cinofile del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, si sono appostati sul largo di via Santorre di Santarosa, intercettando alcuni pullman studenteschi provenienti dai comuni limitrofi. Grazie al fiuto di Artur e Yago (questi i nomi dei due cani antidroga), abbandonate su di un pullman proveniente da Ancona, sono state trovate 3 dosi di marjuana da 0,2 grammi, insieme ad un bilancino di precisione. Sono stati circa 200 i giovani controllati.

I controlli con le unità cinofile sono poi proseguiti alla locale stazione ferroviaria, dove i cani hanno segnalato un giovane studente originario di Assisi, di anni 19, in possesso di una bustina contenente 1 grammo di marjuana. Il ragazzo è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente. Infine i militari si sono spostati sull’arenile antistante la ferrovia, proseguendo a piedi fino in zona Villanova, dove è stato rintracciato un cittadino straniero della Repubblica di Guinea, 30enne e senza fissa dimora, su cui pendeva un rintraccio per reati contro la persona.