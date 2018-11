Spaccio al Parco del Vallato, blitz dei Carabinieri: arrestati due pusher

Il dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, ieri ha individuato due soggetti al Parco del Vallato, zona tristemente nota in città degrado e presenza di spacciatori, che sembravano poter essere due pusher. Questa notte è scattato il blitz con i militari che li hanno trovati nascosti in alcune case disabitate del centro città, all’interno delle quali avevano nascosto dell'hashish e denaro probabile provento dello spaccio. In totale sono stati sequestrati circa 100 grammi di sostanza stupefacente divisa in 15 di dosi e mezzo panetto oltre a 400 euro in contanti con banconote di piccolo taglio. I due arrestati sono extracomunitari con età tra i 20 ed i 30 anni.

Gli arresti si inseriscono in una più ampia attività disposta dal Comando provinciale Carabinieri di Ancona, circa l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del “Parco del Vallato” e zone limitrofe, teatro di episodi di degrado e spaccio di droga.