Droga all'hotel multietnico, oltre 3700 episodi di spaccio: il pusher era chiamato "Il piccolino"

Si è conclusa, con l’arresto di tre pakistani, un’articolata indagine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha permesso di ricostruire il “giro” messo in piedi all’Hotel House da tre cittadini pakistani. Le indagini,coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata, sono partite nell’aprile scorso, in seguito al sequestro di sostanze stupefacente ad uno degli arrestati, già noto ai militari della Tenenza per precedenti specifici.

L’attività non si è fermata al semplice sequestro dello stupefacente, ma è proseguita con una specifica indagine delegata dal P.M., che ha permesso di accertare circa 3.700 episodi di spaccio di droga per un totale di circa tre chili di sostanze, avvenuti principalmente nelle zone adiacenti il noto complesso edilizio “Hotel House”, tra eroina,ed hashish. Quantificato in oltre 110.000 euro il profitto tratto dall’attività di spaccio. Uno degli arrestati, che utilizzava alcune utenze telefoniche intestate fittiziamente a cittadini cinesi per sfuggire all’identificazione, era noto tra i tossicodipendenti con il soprannome di "Piccolo" o “Bambino”, o ancora “Piccolino”o “Piccoletto”, per via della sua esile statura.

A carico deitre responsabili, dimoranti tutti all’Hotel House, è stata applicata, su ordine del G.I.P., la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. I tre sono stati quindi associati alla Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso delle perquisizioni, eseguite in sede di esecuzione delle Ordinanze, è stato sottoposto a sequestro un ulteriore piccolo quantitativo di eroina e denaro contante per 945 euro, ritenuto provento dello spaccio. Sono 26 le persone identificate quali assuntori di sostanze stupefacenti, le quali sono state segnalate alla competente Prefettura per le incombenze del caso.