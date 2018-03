Spaccio in pieno giorno dentro al luogo simbolo della città, pusher denunciati 

Scambiavano droga in pieno giorno dentro al Foro Annonario, senza preoccuparsi di chi li vedeva e segnava tutto alle forze dell’ordine. Lunedì scorso gli agenti del commissariato di Senigallia hanno sorpreso tre persone mentre si scambiavano hashish nel famoso mercato del centro. Per un 50enne e una 27 enne è scattata la denuncia mentre l’acquirente della droga, un 20enne, è stato segnalato in prefettura come assuntore.

Durante l’appostamento i poliziotti avevano notato l’andirivieni di persone di diverse età e molte delle quali già conosciuti alle forze dell’ordine proprio per spaccio di droga. Il blitz è scattato quando gli agenti hanno notato uno strano passaggio di mani fra tre persone. Il più grande dei tre era già stato denunciato per precedenti episodi di spaccio e secondo quanto accertato dagli agenti era stato proprio lui a cedere dell’hashish al 20enne. Lo stesso tipo di droga, pronta allo spaccio, è stato trovato in possesso della ragazza. Complessivamente sono stati sequestrati 5 grammi di sostanza stupefacente.