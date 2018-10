Eroina nascosta in borsa, viaggiava insieme ad un amico: nei guai una ragazza

Viaggia a bordo di una Fiat Bravo in compagnia di un suo amico quando è stata fermata dai Carabinieri. Un controllo di routine che però ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare due grammi di eroina, che la donna, una 28enne italiana, aveva nascosto all'interno della propria borsetta.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari la giovane ha affermato che la droga era per uso personale. Per lei scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti.