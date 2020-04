Spaccio di cocaina in tutto il territorio, scatta il blitz: arrestato un giovane pusher

TRECASTELLI - Questa mattina i carabinieri di Osimo hanno arrestato un 21enne albanese con l'accusa concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, aggravato dalla continuazione.

L’attività investigativa trae origine da un'operazione dello scorso 6 febbraio, sempre in Trecastelli, durante il quale il giovane ed un suo connazionale erano stati arrestati dai carabinieri mentre vendevano cocaina ad un loro cliente. Dalle perquisizioni eseguite presso le rispettive abitazioni, i militari avevano sequestrato 70 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in involucri e pronta per la vendita, bilancini di precisione, attrezzatura necessaria per il confezionamento, e la somma di euro 765 quale provento dell’attività illecita.

I carabinieri quindi, acquisiti tutti gli elementi probatori, hanno definito un quadro indiziario a carico del predetto in ordine a numerose cessioni di cocaina, effettuate dal mese di ottobre 2019 a febbraio, in favore di tossicodipendenti delle località tra Trecastelli e Senigallia. Lo smercio della droga avveniva in luoghi isolati, a tutte le ore del giorno, ad un costo variabile dai 75 ai 90 euro al grammo. Dalle investigazioni è emerso una vendita complessiva di circa un mezzo chilogrammo di cocaina per un illecito guadagno di circa 50mila euro nel periodo di riferimento.