Spaccio di cocaina ed hashish in città, arrestato un pusher

Involucri di cocaina ed hashish pronti per essere immessi in tutto il territorio. E' questo quanto scoperto dagli agenti della Squadra Volanti di Ancona a seguito di un controllo effettuato martedì sera, nel quartiere di Collemarino. A finire nei guai un laziale di 37 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine e da tempo residente in provincia.

Perquisito dai poliziotti, l'uomo è stato sorpreso con tre involucri di cocaina e 180 euro provento di spaccio. La perquisizione a quel punto è stata estesa anche al suo appartamento, dove gli agenti hanno sequestrato altri 4 grammi di hashish e 3500 euro in contanti frutto della sua attività di spaccio. Inoltre nella casa il 37enne aveva un bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare lo stupefacente. Per lui scattate le manette e l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.