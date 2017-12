Spaccia droga in pieno centro a tre minorenni, arrestato un 54enne

POLVERIGI - Spacciava marijuana in pieno centro storico a bordo della sua auto. A finire in manette un operaio di 54 anni, residente in città. L'uomo infatti è stato notato dai Carabineri mentre si aggirava per le vie del centro storico a bordo di una Volkswagen Golf. Insieme a lui all'interno del veicolo anche tre minorenni (un ragazzo e due ragazze) ai quali aveva ceduto la sostanza stupefacente alcuni minuti prima. I militari dopo aver bloccato il veicolo e perquisito gli occupanti, hanno trovato 1,2 grammi di marijuana, mentre sono stati 50 i grammi trovati all'interno dell'appartamento dell'uomo.

Lo stupefacente è stato sequestrato mentre per l'uomo sono scattati i domicilari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per questa mattina.