Droga lungo la spiaggia, scatta l'inseguimento: arrestato giovane pusher

Si aggiravano con fare sospetto lungo la spiaggia a pochi passi da via Panoramica, ad Ancona. Ad accorgersi di loro e far scattare l'inseguimento sono stati gli agenti della Squadra Volanti di Ancona, che nella tarda mattinata di ieri sono stati allertati da un cittadino.

Considerando che il luogo dove si trovavano i due uomini non era raggiungibile da altre direzioni, gli operatori hanno deciso di avvicinarsi il più possibile senza farsi notare. Uno dei due pusher però si è accorto delle "divise" ed ha iniziato a correre cercando di far perdere le proprie tracce. Solo uno di loro è stato fermato, mentre l'altro è riuscito a fuggire. L'arrestato è un giovane di 38 anni, originario del Gambia e già conosciuto dalle forze dell'ordine, trovato in possesso di marijuana e molte banconote di piccolo taglio. Il pusher è stato arrestato ed ora si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In corso le indagini per risalire all'altro soggetto.