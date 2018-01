Blitz in un appartamento, spacciava hashish e marijuana in tutto il territorio: arrestato

Nascondeva la droga nel suo appartamento di Candia, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Il blitz da parte della Squadra Mobile di Ancona, diretta dal capo Carlo Pinto, è scattato nel pomeriggio di ieri (mercoledì).

Gli agenti della Sezione Antidroga hanno fatto irruzione in casa, trovando lo stupefacente già pronto per essere immesso nel mercato clandestino del territorio. Il proprietario di casa, già noto alla Polizia per i suoi precedenti, è stato arrestato con il Gup che ha convalidato il provvedimento.