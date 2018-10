La piazza di spaccio è dentro la galleria Risorgimento, coppia di pusher in arresto

Si erano dati appuntamento sotto la galleria Risorgimento. Due anconetani di 21 e 29 anni a bordo di un furgoncino parcheggiato con le 4 frecce, mentre i loro clienti a poche decine di metri. Tutto organizzato nei minimi dettagli se non fosse per una pattuglia della Squadra Volante di Ancona che si trovava nella zona.

Gli agenti, notando lo strano movimento, sono intervenuti riuscendo a bloccare la compravendita e perquisendo il veicolo. Dentro infatti, i due anconetani nascondevano oltre all'eroina pronta alla vendita anche un bilancino di precisione, 200 euro in contanti e tutto il materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente. I poliziotti li hanno arrestati, lui un elettricista incensurato e lei una disoccupata già conosciuta alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto rimettendo i due in libertà in attesa dell'udienza dibattimentale.