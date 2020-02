Siringa in auto, fermato ad un controllo ammette di essersi drogato: patente ritirata

La polizia di Senigallia è intervenuta nella zona del campus scolastico dopo aver notato un veicolo con a bordo due uomini, già conosciuti dalle forze dell'ordine. I poliziotti hanno bloccato il mezzo, con il conducente che fin da subito ha manifestato nervosismo e agitazione.

Gli agenti hanno inoltre notato che vicino al sedile del conducente c'era una siringa da insulina. E' stato proprio lui ad ammettere qualche istante dopo di averne fatto uso per assumere della sostanza stupefacente. L'esito delle analisi effettuate in ospedale ha dato responso positivo e l'automobilista, un 45enne originario dell'entroterra, è stato denunciato per guida sotto l'effetto di droga. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.