Droga e sesso nella casa dello spaccio 

Un via vai di donne, per lo più ragazze, era stato notato da residenti e commercianti della zona vicino alla casa di via Giambattista Pergolesi 32, quella dove l’altro giorno sono irrotti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Ancona, trovando una casa dello spaccio con dentro 9 cittadini nigeriani in condizioni igieniche precarie, con la droga e tutto il materiale per il confezionamento e lo spaccio. Ora però, stando ad alcune testimonianze di chi vive quella strada, sembra che l’appartamento dello spaccio fosse anche casa del sesso per donne in cerca disperata di sostanze stupefacenti pesanti. Informazioni arrivate anche agli inquirenti che, nel massimo riserbo, stanno indagando per dare una risposta all’interrogativo più inquietante: quella casa poteva essere stata trasformata in un buco nero del degrado e dello spaccio simile a quello in cui, a Roma, ha trovato la morte Desiree, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato?

Occupato proprio come lo era l’appartamento tra il parco Cittadella e gli Archi, dato che era stato acquistato da poco da un anconetano che lo aveva vinto ad un’asta immobiliare. L’ipotesi è che nell’appartamento, i pusher nigeriani approfittassero della loro posizione per avere rapporti con ragazze disposte a tutto per avere la propria dose di sostanza. Si apre uno scenario inquietante che trasformerebbe quei 70 metri quadrati in un luogo di oblio dove gli spacciatori, prima avrebbero lasciato che le ragazze si stordissero, per poi fare sesso, approfittando del loro stato di completo torpore. Si cerca la verità, andando a fondo ad una vicenda che potrebbe anche celare abusi e violenze sulla pelle di chi non ha paura di esporsi al pericolo e a chi, non si fa scrupoli a fare affari attraverso il commercio di droga.