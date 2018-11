Maxi sequestro di droga, avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro: blitz al porto

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane di Ancona hanno proceduto al sequestro di oltre 25 chilogrammi di marijuana. Lo stupefacente è stato trovato all’interno di un’autovettura proveniente dalla Grecia. La macchina, sbarcata dal traghetto Cruise Europa in arrivo da Igoumenitsa, ha tentato di superare i controlli cercando di guadagnare l’uscita dal porto, confondendosi nel traffico ordinario. La droga era stata abilmente nascosta in appositi doppifondi allo scopo di trarre in inganno ad un eventuale controllo visivo dell’interno dell’autovettura.

Tuttavia, l’intervento dell’unità cinofila, ha reso vano il tentativo. Infatti il pastore tedesco antidroga Acca, appositamente chiamato all’intervento, ha segnalato prontamente al proprio conduttore la presenza della marijuana, richiamandone l’attenzione secondo lo specifico addestramento ricevuto. Unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, i militari della Guardia di Finanza, hanno proceduto a disarticolare il doppiofondo rinvenendo 23 panetti di marijuana distintamente confezionati per un totale di oltre di 25 chilogrammi. La vendita al mercato avrebbe fruttato oltre 200mila euro. Il proprietario dell’autovettura, tratto in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato associato alla casa Circondariale di Montacuto, a disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Ancona.