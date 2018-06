Droga nascosta nelle sigarette ed in auto, scatta il blitz: 7 i giovani nei guai

SENIGALLIA - Nel corso dei rinforzati servizi di contrasto all’uso degli stupefacenti, il personale del Commissariato di Senigallia ha operato diversi controlli in varie zone della città ed in particolare in alcune aree. Tanti i giovani controllati e tra questi diversi sono stati trovati in possesso di stupefacenti e pertanto segnalati in Prefettura quali assuntori. Tra questi, due ragazzi della provincia di Ancona, trovati in possesso di alcuni involucri contenenti sostanza del tipo marijuana ed una sigaretta contenente stupefacente pronta per essere utilizzata. Gli agenti li hanno fermati ed hanno sequestrato diversi grammi di marijuana.

Durante un servizio effettuato ai Giardini Morandi gli agenti hanno notato quattro giovani, poi risultati di origine gambiana, regolari sul territorio dello Stato che stavano effettuadno movimenti sospetti. I poliziotti si sono avvicinati per poi bloccarli, trovando diversi grammi di sostanza del tipo marjuana suddivisa in involucri che non si esclude possa essere destinata allo spaccio. In considerazione del quantitativo, comunque, i quatto giovani 20enni sono stati condotti in Commissariato e successivamente segnalati alla Prefettura di Ancona e la sostanza sottoposta a sequestro.

Durante un posto di controllo lungo la strada statale sud, poi, gli agenti, notando avvicinarsi un veicolo che alla loro vista rallentava la marcia, hanno intimato l'alt al conducente, risultavo poi essere un diciottenne del fabrianese. Gli agenti hanno effettuato un approfondito controllo, trovando il giovane in possesso di un involucro contenente diversi grammi di sostanza del tipo marijuana nonché tutto il necessario per l’utilizzo dello stesso. Dopo essere stato condotto in Commissariato è stato segnalato in Prefettura e la sostanza sottoposta a sequestro.