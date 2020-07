In auto trovati 8 chili di cocaina e migliaia di euro, doppio arresto in città

SENIGALLIA - Sono 8 i chili di cocaina sequestrati ieri pomeriggio dagli agenti della squadra mobile di Ancona. I poliziotti sono intervenuti intorno le 13,30, dopo aver visto un'auto con targa polacca spostarsi nella periferia di Senigallia. La perquisizione del mezzo ha permesso di scoprire un doppio fondo realizzato sotto i sedili posteriori, utilizzato dal pusher. originario dell'Albania, per nascondere la droga. Insieme a lui è stato fermato un operaio della stessa nazionalità, di 43 anni, che lo aveva raggiunto pochi minuti prima in un piazzale sull'Arceviese.

Oltre alla droga gli agenti hanno trovato e sequestrato 5mila euro in contanti, più altri 1300 che il conducente teneva in tasca, tre telefoni cellulari ed un navigatore. La perquisizione personale e domicilare a carico dell'operaio ha permesso alla polizia di sequestrare 15mila euro in contanti oltre ad un dispositivo elettronico utilizzato per individuare le microspie delle forze dell'ordine. Lo stupefacente, una volta tagliato, avrebbe fruttato circa un milione di euro. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti ed ora si trovano in carcere.