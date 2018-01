Spaccio in pieno centro storico, blitz antidroga: denunciato un pusher

Controlli antidroga nelle ultime ore da parte del Commissariato di Senigallia, soprattutto nelle aree del centro storico ed in particolare Rocca Roveresca e Foro Annonario. Negli ultimi giorni, infatti, era stato rilevata la presenza di figure sospette, già conosciute alle forze dell'ordine per reati di droga.

Durante i controlli gli agenti hanno fermato un 23enne, cha alle vista degli agenti ha cercato di allontanarsi. Con lui aveva alcuni grammi di marijuana, prontamente sequestrata. Il giovane è stato poi segnalazione in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, poi, gli agenti sono riusciti ad identificare e bloccare altri due giovani. Il primo, un nigeriano di anni 22, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura. Il secondo invece, sempre originario della Nigeria, ma di 26 anni, ha tentato di scalciare i poliziotti ma è stato fermato e poi denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale. Gli agenti hanno già avviato le procedure per allontanarlo dal territorio.