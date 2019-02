La droga circola anche tra i giovanissimi, blitz della Polizia nei pressi delle scuole

La Polizia controlla diversi giovani e ne trova 2 in possesso di stupefacenti. E' nell'ambito del progetto "Scuole sicure" che gli agenti hanno effettuato mirati servizi, all’esterno, in aree prossime a diversi istituti scolastici di Senigallia dove talvolta giungono segnalazioni da parte dei residenti circa la presenza di giovani che, prima di entrare a scuola, si incontrano per far uso di sostanze stupefacenti.

In un caso i poliziotti hanno controllato un gruppo di 10 ragazzi. Proprio fra questi c'era un minorenne senigalliese che tentava di nascondere tra le mani un involucro che poi mostrava e consegnava agli agenti, all’interno del quale c'erano alcuni grammi di hashish. Tutto sequestrato e minorenne alla Prefettura.

Nel corso di un altro servizio, i poliziotti sono intervenuti in un latro gruppo, controllando i maggiorenni, tra questi un 20enne di Pesaro è stato trovato con della marijuana. Per lui stessa sorte: sequestro e segnalazione.