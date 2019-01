Blitz dei cani antidroga nell'istituto anconetano, droga negli astucci ed in palestra

Hashish e marijuana nascosta all'interno di astucci, ovuli in plastica e pacchetti di sigarette. E' questo quanto trovato mercoledì mattina, all'interno della scuola superiore Podesti Calzecchi Onesti, in via Passo Varano, ad Ancona. Il blitz, organizzato dai militari del Norm in collaborazione con l'unità cinofila di Pesaro, ha permesso ai militari di sequestrare lo stupefacente, trovato anche all'interno degli spogliatoi della palestra e dei bagni.

Yago ed Anita, i due pastori tedeschi del Nucleo di Pesaro, hanno perlustrato l'intera zona riuscendo a fiutare lo stupefacente. Ad essere perquisite oltre alle aule, anche i bagni, la palestra e l'area esterna. I Carabineri al termine del controllo hanno sequestrato 15 grammi di hashish e 2 di marijuana.