A scuola con la marijuana, studente di 19 anni nei guai: scoperto dal cane antidroga

A scuola con la droga. Un’abitudine sempre più diffusa, purtroppo. Per reprimere il fenomeno, fondamentali sono i controlli delle forze dell’ordine.

In uno di questi, prima della sospensione dell’attività scolastica per le festività natalizie, la Guardia di Finanza ha scovato uno studente di 19 anni in possesso di 3 grammi di marijuana. E’ successo in un istituto superiore nei quartieri a nord di Ancona.

La droga era nascosta tra i cespugli, nella zona adiacente alla scuola. Le Fiamme Gialle l’hanno trovata grazie anche all’impiego di un cane antidroga delle unità cinofile, dal fiuto infallibile. Lo studente, vista la modica quantità di stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura.