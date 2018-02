Festeggiavano San Valentino con la marijuana, coppia nei guai: arrestato un pusher

Avevano deciso di passare la giornata di San Valentino in tranquillità, lontano dal trambusto della città e magari con qualche amico. E così la coppia di giovani anconetani aveva raggiunto la loro casa in campagna per preparare i festeggiamenti.

Ma non avevano fatto i conti con i poliziotti della Squadra Mobile dorica che, da qualche tempo, stavano osservando i loro movimenti sospetti tra città e campagna, contatti ed andirivieni di persone, tutti elementi che avevano portato gli investigatori ad approfondire le indagini. Nel corso dell’attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, gli Agenti avevano scoperto che la coppia era dedita allo spaccio di droga che preparano e confezionano proprio nella loro abitazione.

Questa mattina è scattato il blitz dei poliziotti che hanno perquisito l'abitazione e trovato 4 etti di marijuana e qualche grammo di hashish e tutto il materiale atto al confezionamento. L'uomo, di 37 anni, è stato arrestato mentre la sua compagna è stata denunciata in stato di libertà.