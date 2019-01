Fumano marijuana nel parco degli stabilimenti della polizia: giovani nei guai

In auto con 5 grammi di marijuana. Parcheggiati in via Rovereto, dalle parti del parco degli Stabilimenti della Polizia. Là sono stati notati dagli agenti due giovani, entrambi 20enni, residenti dell'entroterra senigalliese che ora passerranno guai. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga. Il conducente del veicolo si è visto anche ritirare la patente. Sempre in tema di droga la polizia, ieri pomeriggio, ha fermato tre extracomunitari. Il gruppo stava lasciando la stazione in direzione Rocca. Uno di loro, un 23enne, aveva in tasca 10 grammi di hashish. È stato denunciato.

Polizia in azione, infine, anche al Foro Annonario dove era stata segnalata la presenza di un ubriaco che urlava e inveiva contro passanti ed esercenti. L'uomo, senigalliese di 40 anni, è stato calmato e accompagnato al pronto soccorso. Non è stato graziato rispetto alla multa per ubriachezza. Nell'attività diffusa di controlli sono state messi sotto la lente d'ingrandimento 125 veicoli e 160 persone. Un lavoro svolto dal commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Perugia che con il sistema di lettura targhe “Mercurio” ha passato al setaccio oltre 1.300 auto in transito sulle strade del territorio senigalliese.