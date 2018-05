La droga viaggiava sui social, appuntamenti tramite WhatsApp: denunciato un pusher

«Ci vediamo alle 4, portane due per noi e mi raccomando che sia quella buona». E' stato un messaggio inviato tramite WhatsApp ad inchiodare un 19enne anconetano, fermato ieri pomeriggio dalla Polizia di Ancona mentre si trovava con altre due persone nella zona di piazzale Loreto.

L'intervento degli agenti è scattato intorno alle 16, con i tre soggetti che sono stati perquisiti ed identificati dopo aver tentato una breve fuga. Da una prima ricostruzione dei poliziotti è emerso che il trio si era incontrato nella zona per una compravendita di hashish. Il pusher, un 19enne anconetano, aveva dato appuntamento ai suoi due clienti tramite la famosa app di messaggistica istantanea, portando con sè circa 40 grammi di stupefacente. E' stato proprio quel messaggio inviato ad incastrare lo spacciatore che è stato portato in Questura e denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.