La soffitta era diventata una serra di marijuana, blitz in casa: arrestato giovane pusher

Aveva in casa una vera e propria serra di marijuana dove coltivava lo stupefacente per poi venderlo nelle piazze di spaccio. A finire in manette un 33enne jesino, già da tempo sotto la lente d'ingrandimento della Polizia per le sue frequentazioni nelle zone di spaccio della città.

Ieri mattina gli agenti hanno fatto scattare il blitz all'interno del suo appartamento, dove nascondeva una serra dotata di tutti gli accessori per la coltivazione delle piante della marijuana ed in particolare di illuminazione, raggi Uv e impianto di aereazione. Sono state sequestrate 10 piante pronte per essere raccolte. Il giovane è finito in manette in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.