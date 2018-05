Soldi e droga nascosti nel suo appartamento, scatta il blitz: arrestato giovane pusher

Era da tempo sotto la lente d'ingrandimento della Polizia di Ancona il 36enne arrestato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Osimo. Il pusher si trovava nel suo appartamento al momento del blitz. La perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di trovare e sequestrare oltre un etto di marijuana, centinaia di ritagli di cellophane ed un bilancino di precisione.

Inoltre sempre nell'appartamento il pusher aveva nascosto oltre 2000 euro in contanti, quasi sicuramente provento della sua attività di spaccio. Visti gli elementi riscontrati a suo carico il 36enne è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari in attesa del processo previsto per oggi.