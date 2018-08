Getta la droga dal terrazzo, un poliziotto la prende al volo: pusher in arresto

Si era accorto dell'arrivo dei poliziotti e per questo era risalito in casa e si era diretto verso il nascondiglio che utilizzava per la droga. A quel punto dopo aver preso 3 panetti di hashish da un etto l'uno, aveva tentato di disfarsene lanciandoli dalla finestra del bagno. Un tentativo goffo quanto inutile, visto che sotto il suo appartamento si erano appostati gli agenti, con uno di loro bravo a prendere lo stupefacente al volo.

E' questo quanto successo nel pomeriggio di ieri in via Torresi, dove un tunisino di 24 anni è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Ancona. Erano stati proprio loro a vederlo scendere dal suo appartamento, per poi risalire nervosamente qualche secondo dopo. Il giovane, che vendeva la droga ai giovani del quartiere Piano, è stato portato in Questura e dopo le formalità di rito arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.