Vende cocaina come fosse un pony express, arrestato giovane spacciatore

Si era diretto sotto l'appartamento del suo cliente a bordo di una motocicletta. Poi come un vero pony express aveva suonato il campanello e dopo aver aspettato l'arrivo dell'altro uomo gli aveva consegnato un involucro con tre dosi di cocaina. A fermare la compravendita però sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona.

Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio bloccando il pusher, un 26enne già conosciuto alle forze dell'ordine. Perquisita anche la sua abitazione i poliziotti hanno trovato 500 euro in contanti, probabile provento di spaccio, un bilancino di precisione, ritagli di cellophane ed un paio di forbici: tutti strumenti per confezionare la droga che il pusher vendeva fino a 100 euro al grammo. Per lui scattato l'arresto oltre ad una multa per aver guidato la moto senza aver mai preso la patente.