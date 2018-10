Droga in un pub del centro storico, spinello e marijuana nella borsetta: 20enne nei guai

Si trovava in compagnia in compagnia del suo gruppo, nei pressi di un pub del centro storico di Ostra Vetere. Nessuna notizia se non fosse che la giovane, una 20enne di Castelleone di Suasa, aveva nella propria borsetta un involucro con della marijuana, un grinder ed uno spinello già confezionato. A far scattare il controllo da parte dei Carabinieri è stato il forte odore acre di hashish che aveva insospettito i militari. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura mentre la droga è stata sequestrata.