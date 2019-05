La droga era destinata alla festa del Primo maggio, blitz in azienda: operaio in arresto

JESI - E' stato prelevato dall'azienda dove lavora l'operaio di 25 anni, arrestato lo scorso 30 aprile dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, coadiuvati dai colleghi del Commissariato di Jesi. I poliziotti lo tenevano d'occhio già da tempo ed hanno deciso di intervenire alla vigilia del Primo maggio.

Nel suo appartamento il giovane operaio aveva nascosto quasi due etti di marijuana già essiccata, trovata in una scatola di scarpe, pronta per essere spacciata l'indomani in qualche festa per la celebrazione del Primo maggio. I poliziotti hanno così esteso la perquisizione anche nel garage, dove era stata creata una vera e propria serra in tessuto, completa di igrometri, sistema di aspirazione e ventilazione, nonchè di lampade ad incandescenza ed attrezzata per la coltivazione della marijuana. Gli agenti sono inoltre riusciti a sequestrare concimi, prodotti chimici di varia natura, lampade di ricambio e grossi tubi di aspirazione, tutto materiale sapientemente utilizzato per coltivare lo stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il giovane operaio è stato portato nel carcere di Montacuto e si trova ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.